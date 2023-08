Mamma e figlia sul Virgin Galactic col biglietto vinto, oggi il lancio

L’equipaggio di Galactic 02 è composto da sei persone. Il volo decollerà dal New Mexico. Keisha Schahaff e Anastatia Mayers si sono assicurate i posti due anni fa. La madre, durante un volo della Virgin Atlantic da Antigua a Londra (dove si stava recando per un problema di visto di sua figlia), ha ascoltato a bordo l'annuncio della lotteria indetta dalla compagnia di Richard Branson e dalla piattaforma di beneficenza Omare. Ha deciso di partecipare e ha vinto, dopo una selezione fra 20 finalisti, poi ridotti a una rosa di 5. Il ricavato del concorso è andato a Space for Humanity, l'organizzazione no profit che lavora per estendere l'accesso allo Spazio a persone con doti di leadership e background diversi.

“Un sogno che si avvera”

"Per me e mia figlia insieme è più di un sogno che si avvera. È mia figlia, la amo con tutto il cuore e sapere che entrambe condividiamo lo stesso obiettivo, lo stesso sogno, è toccare il settimo cielo", ha detto Keisha Schahaff, neo astronauta, alla Bbc. Le due donne sono nate ad Antigua e Barbuda, per cui saranno anche le prime turiste spaziali originarie dei Caraibi a volare nel cosmo. Anastatia Mayers, che studia filosofia e fisica all'Università di Aberdeen in Scozia, sarà la seconda persona più giovane in assoluto a raggiungere lo Spazio. Più in erba di lei solo Oliver Daemen, che a 18 anni ha volato sulla navicella suborbitale New Shepard di Blue Origin nel 2021. "Quando avevo due anni, guardando il cielo pensavo: come posso arrivarci? Ma non immaginavo possibile una cosa del genere venendo dai Caraibi. La nostra presenza su Galactic dimostra che realmente lo Spazio sta diventando accessibile a tutti", ha sottolineato Keisha Schahaff in un video promozionale. "So che questa esperienza mi cambierà e spero di poter condividerne l'energia e di ispirare le persone intorno a me con il mio ruolo di coach, madre e ambasciatrice per il nostro bellissimo pianeta”, ha aggiunto. "La mia intenzione è rompere ogni barriera che ci poniamo o che il mondo ci pone", le ha fatto eco la figlia.