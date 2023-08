Vertice Paesi amazzonici, Lula chiede 100 miliardi per "polmone verde"

Al via oggi a Belém, in Brasile, il vertice dei Paesi parte dell'Organizzazione del Trattato di Cooperazione Amazzonica (Otca). Guidati dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, gli otto Paesi dell'Organizzazione - Bolivia, Colombia, Guyana, Perù, Brasile, Venezuela, Ecuador e Suriname - discuteranno delle strategie contro la deforestazione e la criminalità organizzata di una regione che ospita circa il 10% della biodiversità del pianeta. "Dobbiamo preservare l'Amazzonia non come un santuario, ma come una fonte di apprendimento per la scienza del mondo intero, per trovare un modo per preservarla guadagnando denaro, in modo che le persone che vivono qui possano vivere con dignità", ha detto Lula alla vigilia del vertice.

Le parole di Lula

Considerata il "polmone del pianeta", l'Amazzonia è diretta, secondo gli scienziati, verso un punto di non ritorno in cui comincerà ad emettere più anidride carbonica di quanta ne assorba. Ieri il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è tornato a chiedere il sostegno dei paesi sviluppati per la salvaguardia dell'Amazzonia. "Hanno promesso di distribuire 100 miliardi di dollari, era la grande promessa dei paesi ricchi ma stiamo ancora aspettando quei soldi", ha affermato Lula durante un punto stampa. "Un po' sono arrivati dalla Norvegia e dalla Germania con il Fondo per l'Amazzonia ma siamo lontani da ciò che è necessario affinché i 28 milioni di abitanti della regione possano avere un futuro dignitoso", ha aggiunto.