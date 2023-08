Pennsylvania, auto vola fuori strada e si schianta contro una casa

È successo a Decatur Township, dove un veicolo si è lanciato in aria atterrando sulla camera da letto al secondo piano di un'abitazione. L'uomo alla guida è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Secondo la polizia, non si tratterebbe di un incidente ma di un "atto intenzionale"

Un’auto si è schiantata contro il secondo piano di una casa in Pennsylvania. Sembra la scena di un film d’azione, ma è ciò che è accaduto nella cittadina di Decatur Township nella contea di Mifflin, dove un veicolo lanciato in aria è atterrato nella camera da letto di un’abitazione. L’uomo alla guida è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre nella casa non ci sono stati feriti.

L'assurdo incidente a Decatur

L’auto, rimasta incastrata e sospesa nell’angolo superiore della casa, è stata rimossa dai vigili del fuoco lasciando un’enorme voragine. Le squadre di emergenza hanno stabilizzato l'edificio in modo che non subisse ulteriori crolli e hanno aiutato i proprietari a coprire il buco con un telone in vista delle tempeste previste nelle ore successive nella zona. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, come riportano i media statunitensi, l'auto avrebbe urtato un piccolo canale di scolo accanto al vialetto della casa che l'avrebbe lanciata in aria. Secondo la polizia di stato della Pennsylvania non si tratterebbe di un incidente, ma di un “atto intenzionale” su cui sarà necessario condurre indagini più approfondite.