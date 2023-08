3/11 ©Ansa

Al centro dell'intervento del sindaco della città, Kazumi Matsui, il G7 che si è svolto a maggio proprio a Hiroshima. Il vertice ha prodotto il primo documento congiunto sul disarmo nucleare, intitolato 'Visione di Hiroshima', in cui il Trattato di non proliferazione nucleare viene definito come "la pietra miliare" e la "base" per il disarmo

G7 tra memoria e presente, lo spettro atomico e le sanzioni a Mosca