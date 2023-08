Gmg 2023, oggi gli appuntamenti conclusivi per Papa Francesco

L'evento è arrivato al suo ultimo giorno. Questa mattina Bergoglio celebra la Messa nel Campo da Graça, poi nel pomeriggio l’incontro con i volontari al “Passeio marítimo” di Algés e infine la cerimonia di congedo alla Base Aerea di Figo Maduro, nella capitale portoghese. In serata il rientro in Vaticano

I momenti più significativi della Gmg 2023

Il programma dei giorni passati è stato intenso. Tra i momenti più significativi, la Via Crucis del 4 agosto, a cui hanno partecipato circa 800mila giovani, e la veglia di ieri, 5 agosto, al Parque Tejo di Lisbona: “Si cade ma l’importante è rialzarsi e non rimanere seduti a terra", ha detto Bergoglio alla folla. "Dobbiamo aiutare chi inciampa e non guardare dall’alto in basso. Dietro ogni successo ci sono formazione e impegno”. Prima, Papa Francesco era stato al Santuario di Nostra Signora di Fatima, dove era stato accolto da circa 200mila persone.