Guerra Ucraina, il cardinale Zuppi andrà a Pechino in missione di pace

Dopo Kiev, Mosca e Washington arriva il viaggio in Cina dell'inviato Vaticano. A confermarlo è lo stesso Papa Francesco, in questi giorni a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù. I dettagli della missione sono ancora top secret, come la data e l'agenda degli appuntamenti

Il cardinale Matteo Zuppi volerà a Pechino in missione di pace: lo ha confermato proprio Papa Francesco in una intervista rilasciata alla rivista Vita Nueva in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Dopo Kiev, Mosca e Washington è quindi in programma il viaggio in Cina del suo inviato speciale. I dettagli della missione sono ancora top secret, come la data e l'agenda degli appuntamenti. Tra le altre novità della Santa Sede pare che Bergoglio abbia in mente di nominare un rappresentante permanente che faccia da ponte tra le autorità russe ed ucraine per mediare su minori deportati nella Federazione e in generale sugli sviluppi legati alla guerra.