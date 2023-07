Famiglie reali, le news: dal maglione di Lady D all’asta ai 76 anni de

1/12 ©IPA/Fotogramma

Il 17 luglio, Camilla Rosemary Shand ha compiuto 76 anni, festeggiando così il primo compleanno in veste di regina consorte del Regno Unito, dopo che il marito Carlo è stato incoronato Re a maggio 2023. Per l’occasione, anche se non sono stati previsti festeggiamenti ufficiali, la regina è stata omaggiata con la solenne tradizione dei colpi di cannone

Camilla compie 76 anni. Il primo compleanno da regina per la moglie di Carlo III