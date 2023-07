Prigozhin, generale americano: "Probabilmente è morto"

L'esperto: "Non penso che Prigozhin sia vivo"

L’esperto sostiene inoltre che l’incontro tra il presidente russo Putin e il capo della Wagner, avvenuto il 29 giugno, sia stato "probabilmente simulato". "La mia valutazione personale", aggiunge, "è che dubito che vedremo Prigozhin mai più pubblicamente". "Penso che verrà mandato in prigione, o trattato in qualche altro modo, ma dubito che lo rivedremo mai più". E alla domanda se Prigozhin sia vivo, Abrams ha risposto: "Personalmente non penso che lo sia, e se lo è, si trova in una prigione da qualche parte".