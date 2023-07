Guerra Ucraina, Kiev annuncia di aver ricevuto bombe a grappolo da Usa

Mondo

Bombe a grappolo a Kiev. Dall'Onu a Meloni: il fronte dei contrari

La scelta della Casa Bianca di inviare queste munizioni dall'alto potenziale distruttivo fa storcere il naso a molti Paesi tradizionalmente alleati di Washington e interni alla Nato. Non solo Roma, ma anche Londra, Berlino e Madrid. A poco servono le rassicurazioni dell'Ucraina, secondo cui le bombe verranno usate solo a scopo difensivo. Si teme un'ulteriore escalation di violenza. Russia, Ucraina e Usa non hanno mai aderito ai trattati internazionali contro il loro uso

La scelta di Washington di inviare bombe a grappolo a Kiev non è stata accolta con calore dai tradizionali alleati degli Stati Uniti. È l’enorme potenziale distruttivo di questo tipo di armi a preoccupare: si teme che possano dare il via a una nuova escalation di violenza tra Russia e Ucraina, nonostante Kiev abbia assicurato che non verranno utilizzate “sul territorio russo ufficialmente riconosciuto” ma soltanto in chiave difensiva, sul suolo ucraino occupato dalle forze del Cremlino

Il presidente Usa Biden non nasconde che la decisione di inviare le bombe a grappolo sia stata “molto sofferta”. Tuttavia, ha precisato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in un briefing alla Casa Bianca, la Russia le starebbe già utilizzando per attaccare il territorio ucraino. La paura è che a rimanere coinvolti siano però migliaia di civili, tra Russia e Ucraina