Giorgia Meloni a Riga: "Con Lettonia d'accordo su temi immigrazione"

La premier ha incontrato il primo ministro lettone Krisjanis Karins per un bilaterale in cui hanno parlato di migranti, Ucraina e delle sfide economiche che deve affrontare l'Ue. Roma e Riga hanno "posizioni identiche" sulla guerra - "sostegno totale a Kiev" - ed entrambe auspicano che l'Europa "possa maggiormente investire sulla propria sicurezza e difesa"

Uno scambio di vedute “molto ampio”, con punti in comune ad esempio sul tema migranti, sul sostegno all’Ucraina contro la Russia e sulle sfide economiche dell'Unione europea. Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'incontro bilaterale a Riga con il primo ministro lettone Krisjanis Karins. La presidente del Consiglio domani e mercoledì, sarà al vertice Nato di Vilnius , in Lituania. "Erano 25 anni che un premier italiano non andava a Riga", ha detto Meloni invitando il suo omologo a volare prossimamente a Roma.

“Il tema della migrazione per essere affrontata in maniera unanime deve essere gestito dall'origine”

Centrale nel colloquio tra Meloni e Karins è stato dunque il dossier immigrazione. “La Lettonia ha confini esterni dell'Ue, ragionare di movimenti primari invece che discutere di quelli secondari è più facile”, ha detto Meloni. La premier ha poi aggiunto che, “per essere affrontata in maniera unanime”, il tema delle migrazioni “deve essere gestito dall'origine”. Ricordando che “siamo nazioni diverse”, Meloni ha sottolineato come il “modo migliore” per affrontare il tema è lavorare “insieme”, così da “per fermare l'immigrazione illegale, dando pari diritti a chi viene a vivere da noi quando i flussi vengono governati”.

"Su Ucraina, sicurezza e difesa Roma e Riga hanno posizioni identiche"

Sul tavolo dell’imminente vertice Nato di Vilnius ci sarà soprattutto l’Ucraina, “insieme alla politica di sicurezza e di difesa”, ha detto Meloni. Su questi punti, le posizioni di Italia e Lettonia “sono in buona sostanza identiche”. E cioè: “Sosteniamo l'Ucraina a 360 gradi, anche lavorando perché l'Europa possa maggiormente investire sulla propria sicurezza e difesa". Dopo la conferenza stampa, Meloni è partita per raggiungere la base militare di Camp Adazi – “dove 270 militari italiani lavorano nell'ambito della missione Nato Enhanced Forward Presence” - e questo, ha voluto rimarcare, “dimostra non solo l'attenzione che l'Italia riconosce ai nostri alleati che sono di frontiera ma anche quanto riteniamo che in tema di difesa e di sicurezza, in questo tempo, si debba essere particolarmente attenti, concentrati e lucidi".