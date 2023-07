Germania, rifugiato siriano diventa sindaco di comune tedesco

Si chiama Ryyan Alshebl il rifugiato originario della Siria che è stato eletto come sindaco del comune di Ostelsheim in Germania, nel corso di una cerimonia solenne in municipio. A riportarlo è stata la Dpa la quale ha ricordato che il 29enne è fuggito dalla Siria otto anni fa e, lo scorso aprile, è stato eletto con una maggioranza assoluta del 55,41%. Alshebl ha fatto la storia, essendo il primo rifugiato arrivato in Germania nel 2015 ad essere eletto come sindaco di un comune tedesco. L'Associazione municipale del Baden-Württemberg ha dichiarato infatti che non c’è stato nessun altro candidato originario della Siria candidato come primo cittadino nello stato tedesco sud-occidentale.