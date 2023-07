EasyJet, aereo troppo pesante: 19 passeggeri devono rinunciare al volo

“La sicurezza è la priorità numero uno, non c’è modo, con le attuali condizioni del vento, di poter far decollare questo aereo. Ci sono una serie di fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è ottimale” ha detto un membro dello staff ascolta articolo

L’areo è troppo pesante e almeno 20 passeggeri devono scendere. No, non è una scena del film “L’aereo più pazzo del mondo”, ma è accaduto veramente ai passeggeri di un volo EasyJet che ha ritardato il decollo a causa delle condizioni meteorologiche e al suo peso eccessivo. L’aereo era in partenza il 5 luglio dall’aeroporto di Lanzarote (Spagna) ed era diretto a Liverpool (Gran Bretagna). Il decollo era previsto alle ore 21:45, tuttavia non ha lasciato terra sino alle 23:30 circa. Le preoccupazioni dell’equipaggio e le lamentele dei presenti sono state riprese in un video che successivamente è stato inviato al quotidiano Liverpool Echo e che è diventato virale sui social.

La sicurezza è la priorità "Grazie a tutti per essere venuti qui oggi. Poiché siete in tanti, si tratta di un aereo piuttosto pesante – ha annunciato un membro dello staff – Questo aereo pesante, combinato con una pista piuttosto corta e con le attuali condizioni sfavorevoli qui a Lanzarote, significa che l'aereo è troppo pesante per decollare. Sono stato seduto con il mio primo ufficiale superiore e abbiamo molta esperienza in questo campo e lo abbiamo già fatto in passato". Poi ha spiegato: "La sicurezza è la priorità numero uno, non c'è modo, con le attuali condizioni del vento, di poter far decollare questo aereo. Ci sono una serie di fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è ottimale".

Diciannove persone hanno accettato E infine ha richiesto: "Ora vi starete chiedendo cosa succederà adesso ed è per questo che sono venuto qui a dirvelo. Ho parlato con il nostro team operativo e l'unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo leggermente più leggero. Se possibile, vorrei chiedere a 20 volontari di scegliere di non volare a Liverpool stasera. Se qualcuno vuole offrirsi volontario, ci sarà un incentivo. La cifra attuale che ci è stata proposta da easyJet è di 500 euro per ogni passeggero disposto a non volare stasera". Così 19 passeggeri si sono offerti volontari e sono scesi. Più leggero, alle 23:24 il volo EasyJet è decollato ed è arrivato a destinazione dopo le 3 del mattino.