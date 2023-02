Malpensa, Terminal 2 dell'aeroporto riapre a maggio 2023

Il prossimo 31 maggio riaprirà il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa, chiuso nel 2020 in seguito allo scoppio della pandemia. A comunicarlo la Società Esercizi Aeroportuali (Sea) il gruppo che gestisce i sistemi aeroportuali di Milano Malpensa e Linate, e EasyJet. I lavori di riqualificazione del Terminal 2, iniziati a fine 2022, aumenteranno i servizi rivolti al passeggero attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, miglioreranno l'efficienza energetica del terminal e offriranno soluzioni tecniche per favorire aeromobili di ultima generazione.

Il Terminal 2 più confortevole, innovativo e sostenibile

Nello specifico al check-in un'area sarà dedicata al self bag drop, macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva in autonomia anche senza l'assistenza del personale di terra. L'area dei controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata con l'installazione di nuove linee automatizzate di ultima generazione che accorceranno i tempi di controllo e attesa dei passeggeri. Inoltre, sarà disponibile una macchina EDS-CB (Explosives Detection Systems for Cabin Baggage) che permetterà di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi. Sotto il profilo della sostenibilità sono previsti interventi di adeguamento del piazzale di sosta degli aeromobili finalizzati ad accogliere i nuovi Airbus A321neo di easyJet, che consentono di produrre il 15% in meno di emissioni di CO2 e di ridurre del 50% l'impatto acustico durante le fasi di decollo e atterraggio rispetto agli aeroplani della precedente generazione.