New York, allarme squali a Long Island: chiusa spiaggia

Lo Stato americano ha deciso di utilizzare, in caso di segnalazioni, i droni per prevenire incontri potenzialmente pericolosi e far di chiudere ed evacuare gli arenili ascolta articolo

Allarme squali a New York. Negli ultimi due giorni cinque bagnanti sono stati aggrediti da degli squali nello Stato di New York. Più precisamente, riferiscono le autorità locali, al largo di Fire Island (Sud di Long Island) e delle Hamptons (Est di Long Island). Le vittime hanno riportato ferite di varie gravità agli arti, nessuno però, per fortuna, è in pericolo di vita. L’altro ieri, poi, una spiaggia a Long Island è stata chiusa per più di un’ora dopo l’avvistamento di una cinquantina di squali che nuotavano al largo della costa. A individuare il branco è stato uno dei nuovi droni di pattuglia messi in campo dello Stato di New York per monitorare dall’alto la situazione.

Riaperta la spiaggia alle 9.30 Gli squali sono stati visti fare branco a circa 200 metri dalla spiaggia intorno alle 8 del mattino prima che arrivassero le persone per festeggiare il 4 luglio, mentre il personale conduceva un controllo precauzionale delle acque. “Abbiamo visto circa 50 squali della sabbia", ha detto a The Post il direttore regionale dei parchi di Long Island, George Gorman. "Ovviamente, non abbiamo aperto la blaneazione alle 8 quando i bagnini sono entrati in servizio." Gorman ha affermato che il personale ha monitorato gli squali, noti anche come squali tigre della sabbia, con droni di sorveglianza per circa un'ora e mezza prima di determinare che le spiagge fossero sicure e aperte per la giornata intorno alle 9:30. vedi anche Uno squalo avvistato tra i bagnanti in Florida. VIDEO

Esemplari generalmente innocui La costa dello Stato di New York è sempre stata ‘immune’ dagli attacchi di questi predatori, tuttavia dalla scorsa estate lo squalo ha iniziato a diffondere paura anche in questa zona americana così lo Stato americano ha deciso di utilizzare i droni per prevenire incontri potenzialmente pericolosi, in caso di segnalazioni, con la precauzione di chiudere ed evacuare la spiaggia antistante. Nonostante il loro spaventoso aspetto dai denti sfilacciati, gli squali della sabbia sono generalmente creature innocui. Nelle rare occasioni in cui mordono gli umani, di solito è perché mani o piedi sono stati scambiati per pesci esca di cui si nutrono. Secondo gli esperti questi esemplari si sono avvicinati alle coste dello Stato di New York per il miglioramento della qualità dell’acqua e il conseguente aumento dei banchi di pesci di cui si nutrano. approfondimento Allarme squali, lo stato di New York dispiega 10 droni