Allarme squali, lo stato di New York dispiega 10 droni

Droni che sorvolano la costa est degli Stati Uniti, per prevenire gli attacchi di squali che si verificano soprattutto d’estate. La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul ha annunciato che si sta dotando di 10 nuovi dispositivi con tanto di termocamera e telemetro laser. Appena un drone segnala la presenza di uno squalo, le acque e la spiaggia antistante vengono immediatamente evacuati. Ma i droni potranno essere usati anche per operazioni di ricerca e soccorso, in alternativa agli elicotteri.