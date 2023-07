Uno squalo avvistato tra i bagnanti in Florida

Tanta paura sulla spiaggia di Perdido Key in Florida per un grande squalo arrivato a pochi metri dalla riva. Momenti di vero panico con i bagnanti che gridavano a chi era in acqua di uscire. Il grosso squalo si muoveva con velocità nell'acqua, in cerca di una preda. Fortunatamente, l’animale si è allontanato in fretta senza causare alcun danno. Nelle immagini, postate sui social, si vede la pinna della squalo spuntare tra le persone che fanno il bagno.