Titan, guardia costiera Usa: "Fra detriti anche presunti resti umani"

Le indagini

Il sommergibile è imploso, con a bordo cinque persone, poco dopo essersi immerso sulle tracce del Titanic e solo nelle ultime ore alcuni rottami del Titan sono stati recuperati e portati a terra per le indagini. "C'è ancora una notevole quantità di lavoro da fare per capire i fattori che hanno portato alla perdita catastrofica del Titan e contribuire a garantire che una tragedia simile non si verifichi di nuovo", ha detto il capo delle indagini statunitensi sulla tragedia, il capitano Jason Neubauer.