“Sono stato invitato all'inizio di questo mese a salire sul sottomarino titanico, ho detto di no. Un po' spaventoso che avrei potuto esserci”. Questa la testimonianza su Twitter di Mr Beast , pseudonimo di Jimmy Donaldson, youtuber e imprenditore statunitense con oltre 162 milioni iscritti, una settimana dopo la tragedia del sottomarino Titan in cui hanno perso la vita cinque persone.

Lo youtuber ha dichiarato di essere stato invitato a partecipare a un viaggio sottomarino al relitto del Titanic e di aver rifiutato. La Cnn ha chiesto al portavoce di Mr Beast un commento sulla tragedia del 22 giugno scorso. Donaldson ha voluto solo condividere sui social una parte del testo di "qualcuno" che lo invitava a partecipare a un'esplorazione, senza specificare se l'invito fosse per il fatale viaggio su Titan che si è concluso con una catastrofica implosione. "Inoltre, andrò al Titanic in un sottomarino alla fine di questo mese. La squadra sarebbe entusiasta di averti a bordo" si legge sui social.

La Guardia costiera Usa apre indagine su implosione del Titan

Intanto la Guardia costiera degli Stati Uniti ha aperto un'indagine per appurare cosa sia realmente accaduto al mini sommergibile Titan, la cui implosione ha causato la morte di cinque persone mentre erano dirette verso il relitto del Titanic. La guardia costiera statunitense non ha fornito dettagli sulla tempistica dell'inchiesta e ha assicurato che lavorera' in stretto contatto con gli altri enti che stanno indagando sull'incidente, tra cui la Guardia costiera del Canada. L'implosione del Titan si è verificata in acque internazionali, anche se la nave che lo aveva calato nell'Oceano Atlantico era partita da un porto del Canada.