Sudan, dichiarato 'cessate il fuoco' da primo giorno festa Eid al-Adha

I combattimenti scoppiati nella capitale sudanese, Khartoum , e in altre parti del Paese africano sono il risultato diretto di una feroce lotta di potere all’interno della leadership militare in Sudan. Dal 15 aprile degli scontri oppongono l'esercito regolare e la Rapid Support Force, la forza paramilitare di supporto rapido (RSF). Tutto quello che c’è da sapere sulla nazione e sulla situazione conflittuale

CHI COMBATTE? - Dal colpo di Stato del 2021, il Sudan è governato da un consiglio di generali, guidato da due militari al centro di questa disputa. Il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo delle forze armate è a tutti gli effetti presidente del Paese. Il suo vice e leader delle RSF è il generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti. I due non sono d'accordo sui passi da attuare verso un governo civile. I principali punti critici sono i piani per includere 100mila uomini della forza paramilitare speciale nell'esercito e su chi poi guiderebbe la nuova forza