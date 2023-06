I ministri degli Esteri dei Paesi europei si riuniscono in Lussemburgo per discutere ancora una volta del conflitto russo-ucraino e del tentato golpe in Russia che i mercenari della Wagner hanno messo a punto prima di ritirarsi

Alla guerra in Ucraina si è aggiunta la preoccupazione per quello che è successo in Russia negli scorsi giorni, con la ribellione (e il dietrofront) dei mercenari della Wagner contro Putin . Sono questi i temi principali sul tavolo del Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea, che riunisce oggi a Lussemburgo i ministri degli Esteri dei Paesi membri. Parla chiaro l’Alto rappresentante della Politica Estera Ue, Josep Borrell: "Il mostro creato da Vladimir Putin con la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore", ha detto arrivando alla riunione. In collegamento anche il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ( GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Borrell: "Guerra sta mettendo in crisi governo russo"

Il conflitto in terra ucraina va avanti ormai dal 24 febbraio 2022. Per questo Borrell sottolinea che adesso “è il momento di sostenere Kiev” più che mai. È quindi un bene, ha detto, che l’Epf (il Fondo europeo per la pace) "sia rimpinguato con altri 3,5 miliardi di euro”. La guerra, ha aggiunto, “sta incrinando la forza militare russa e sta mettendo in crisi il governo: ora una potenza nucleare come la Russia potrebbe affrontare un periodo d'instabilità e dobbiamo prendere in considerazione questo scenario".

Tajani: "L'assenza di Wagner non rafforza armata russa"

Anche il capo della Farnesina e vicepremier italiano, Antonio Tajani, al suo arrivo in Lussemburgo, ha parlato subito di quanto successo in Russia. "Seguiamo l'evolversi della situazione interna russa, anche se naturalmente non tocca a noi interferire", ha detto. I recenti sviluppi avranno effetti sull’andamento della guerra? Secondo Tajani "dipende dalla situazione, ma certamente l'assenza di Wagner non rafforza l'armata russa”.