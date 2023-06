Svezia, incidente sulle montagne russe: un morto e 14 feriti

Mondo

Prima del Titan, imploso durante una spedizione con cinque persone a bordo nel giugno del 2023, c'erano già stati epiloghi drammatici in mare. Dagli anni Sessanta in poi, ecco alcuni degli episodi più famosi

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello del mini sommergibile Titan , imploso durante una spedizione con cinque persone a bordo, nel giugno del 2023, mentre si apprestava a raggiungere i resti del Titanic. Ma prima di questo episodio, già molte volte la scomparsa di sommergibili e sottomarini ha avuto epiloghi drammatici, come accaduto anche recentemente con il russo Kursk e il San Juan argentino. Ecco i casi passati alla storia

Pochi i casi di salvataggio nelle profondità. Su tutti è da citare quello di due ex piloti della Marina Usa, nel settembre 1973: usavano un piccolo sommergibile, il Pisces III, per piazzare i cavi telefonici sui fondali, ma a un certo punto il batiscafo sprofondò a quasi 500 metri sott'acqua. Per due giorni le squadre di soccorso lavorarono senza sosta e quando gli uomini furono salvati mancavano appena 12 minuti all'esaurimento dell'ossigeno