Monte Rosa, alpinista italiano precipita sul Lyskamm e muore

Un alpinista italiano è morto dopo essere precipitato sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa. Si tratta di Angelo Panza, 67enne di Sedrina (Bergamo). L’uomo è precipitato per circa 400 metri insieme alla sua compagna di cordata, una donna italiana di 47 anni che ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata. Entrambi sono soci Cai.

Panza e la donna erano partiti stamattina dal rifugio Quintino Sella al Felik per compiere la traversata est-ovest del Lyskamm. L'incidente è avvenuto alle 9.30, a circa 4.400 metri di quota. La cordata procedeva lungo il percorso della traversata est-ovest sul versante italiano ed è precipitata lungo il costone della montagna per circa 400 metri. A dare l'allarme sono stati altri alpinisti, di nazionalità straniera, che facevano parte di un’altra cordata e hanno assistito alla caduta. Su quanto accaduto, sono in corso gli accertamenti del Soccorso alpino e della guardia di finanza di Cervinia.

La donna è in prognosi riservata

I due alpinisti erano legati tra loro ed attrezzati, anche con i ramponi. È possibile che uno dei due sia scivolato in un passaggio delicato su roccia o su ghiaccio, trascinando l'altro con sé. L'incidente è avvenuto in cresta, tra il Lyskamm orientale e quello occidentale, in un punto senza cornici di neve evidenti. All'arrivo dei soccorritori la donna era in gravi condizioni ma ancora cosciente: è stata ricoverata in Rianimazione ad Aosta, la prognosi è riservata.