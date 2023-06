Grecia di nuovo al voto, urne aperte: destra favorita

Di nuovo seggi aperti in Grecia, per il secondo turno delle elezioni generali in cinque settimane. L'ex primo ministro e leader di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, spera di vincere ottenendo la maggioranza assoluta per formare un "governo stabile". A lui si oppone il leader del partito di sinistra Syriza, Alexis Tsipras, che ha promesso di lottare "fino all'ultimo secondo" nonostante l'amara sconfitta subita dal suo schieramento nelle elezioni del 21 maggio scorso. Seggi aperti alle 7, ora locale, (le 6 in Italia), mentre i primi exit poll sono attesi per le 19, (le 18 in Italia), alla chiusura delle urne.