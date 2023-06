Sottomarino Titan, 19enne Suleman Dawood era "terrorizzato da viaggio"

Tra le cinque vittime nel sommergibile Titan c'è anche il 19enne Suleman Dawood, uno studente della Strathclyde University di Glasgow. Secondo i media britannici, la famiglia Dawood vive nel sud-ovest di Londra e si dice che sia rimasta in Canada per diverse settimane prima del viaggio subacqueo . La madre viene dalla Germania e in un comunicato la famiglia ha descritto Suleman come un "grande fan della letteratura di fantascienza. Gli piace imparare cose nuove, è un amante del cubo di Rubik e gioca a pallavolo". Si era da poco diplomato in una scuola del Surrey, in Inghilterra. ( I PEGGIORI DISASTRI DELLA STORIA )

Il terrore

Nelle ultime ore, dal racconto della zia, è venuto fuori che il giovane avrebbe detto alla famiglia di non essere "molto in vena" di fare questo viaggio, ma alla fine aveva ceduto solo perché questo viaggio era importante per suo padre, il miliardario Shahzada Dawood. Lui era "ossessionato dal Titanic". Il padre era vicepresidente della Engro Corporation, specializzata in fertilizzanti, sementi e pesticidi, e della Dawood Hercules Corporation, che produce prodotti chimici. Nato in Pakistan, ma trasferito nel Regno Unito dove ha studiato legge all'Università di Buckingham. La Marina Usa si è attivata non appena lo scafo ha perso le comunicazioni. E, poco dopo la sua scomparsa, il sistema ha rilevato un suono che si è sospettato fosse un'implosione vicino al luogo in cui oggi sono stati individuati dei detriti. "La Marina degli Stati Uniti ha condotto un'analisi dei dati acustici e ha rilevato un'anomalia compatibile con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze a dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte", ha detto un alto funzionario al Wall Street Jorunal. La guardia costiera degli Stati Uniti ha dichiarato di aver trovato il relitto del sommergibile vicino ai resti del Titanic, che si trova a 3.800 metri sotto il livello del mare.