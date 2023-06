Andrew Tate incriminato per tratta e stupro in Romania

Andrew Tate , ex campione di kickboxing e influencer tra i più seguiti con milioni di follower, è stato incriminato in Romania, dove si è trasferito da tempo, per traffico di esseri umani e stupro. Lo hanno fatto sapere i pubblici ministeri. Tate, 37 anni, era agli arresti domiciliari insieme al fratello Tristan dal primo aprile. Arrestato il 29 dicembre, fu tradito da una querelle innescata su Twitter con l'attivista per il clima Greta Thunberg. Nell'ultimo filmato postato in rete si mostrava mentre mangiava una pizza consegnata a domicilio. Dalla marca sulla scatola in cartone la polizia rumena è risalita alla sua residenza.

La vicenda

Andrew Tate e suo fratello Tristan, tuttavia, restano agli arresti domiciliari nella lussuosa villa che condividono. I due uomini sono sospettati di aver formato una rete criminale all'inizio del 2021 in Romania, ma anche in altri Paesi come Stati Uniti e Regno Unito, secondo la stessa fonte. Sette vittime sono state identificate dagli inquirenti. Sarebbero stati ingannate dai fratelli Tate, che hanno simulato sentimenti nei loro confronti prima di essere costrette "ad atti di violenza fisica e coercizione psicologica" e alla produzione di film pornografici, hanno precisato i pubblici ministeri. Tre di loro hanno intentato causa civile. Per quanto riguarda gli atti di stupro, secondo gli investigatori sarebbero stati commessi due volte da uno dei sospettati. Denunciate anche due donne rumene, arrestate contemporaneamente. Si tratta di un ex agente di polizia nonché fidanzata di Andrew Tate.

I fratelli Tate si dichiarano innocenti

I due fratelli, che rivendicano la loro innocenza, sono agli arresti domiciliari nei pressi della capitale Bucarest dalla fine di marzo in relazione a questo caso, dopo tre mesi di custodia cautelare. Andrew Tate è anche oggetto di accuse di violenza sessuale nel Regno Unito, per fatti risalenti al 2013-2016. Salito alla ribalta per la prima volta apparendo nel reality show britannico Big Brother nel 2016, ne è stato rapidamente eliminato dopo che è emerso un video che lo mostrava mentre picchiava una donna. Si è poi rivolto ai social media dove mostra i suoi muscoli sporgenti, fumando sigari, ipnotizzando milioni di adolescenti con le sue auto di lusso. Promuove tesi maschiliste e dà consigli agli uomini per aiutarli a diventare ricchi. Il suo nome è uno dei più cercati su Google. In passato è stato sospeso da diversi social network per commenti misogini. Il suo account Twitter, ora seguito da quasi sette milioni di abbonati, è stato ripristinato quando il miliardario Elon Musk ha acquistato il social network.