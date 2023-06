Cisgiordania, tre palestinesi uccisi in blitz di Israele

Tre giovani palestinesi sono morti dopo essere stati feriti questa mattina in violenti scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. A confermarlo il ministero della Sanità locale citato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. Le vittime hanno 29, 21 e 15 anni. I feriti sarebbero 29, di cui almeno sei giudicati gravi. Secondo la Wafa l'esercito è entrato a Jenin per arrestare alcuni sospetti, tra cui il figlio di un alto esponente di Hamas in Cisgiordania Jamal Abu al-Hija, che si trova in carcere in Israele. Un video, diffuso dalla Reuters, mostra due jeep dell’esercito israeliano mentre guidano tra le case a Jenin, poi un’enorme eplosione e il fumo che si alza in prossimità dei due mezzi.