Usa, sparatoria in Illinois: un morto e 20 feriti durante una festa

Erano circa trecento le persone riunite in un parcheggio di un centro commerciale vicino alla Route 83 a Willowbrook, in Illinois, Stati Uniti , quando a seguito di una sparatoria una persona è rimasta uccisa e altre 20 sono state ferite da colpi di arma da fuoco.

I fatti

La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte (ora locale), con i testimoni che affermano di aver sentito dai 20 ai 30 colpi di arma da fuoco esplosi tra la folla, composta per la maggior parte da giovani, che si erano ritrovati per festeggiare la Juneteenth, una manifestazione federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani e viene utilizzata spesso anche per celebrare la cultura afroamericana. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della sparatoria.