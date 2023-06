Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti un agente e un ricercato

Mondo

Sono otto i morti nella sparatoria avvenuta ieri sera ad Amburgo, in Germania, in un centro dei testimoni di Geova. Lo ha reso noto la polizia tedesca. Tutto è successo in pochi attimi, intorno alle 21. Secondo le ricostruzioni, un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco sulle persone presenti durante una celebrazione