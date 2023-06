Usa-Cina, incontro a Pechino tra Blinken e Qin

Mondo

Usa Weekly News, Trump incriminato. La replica: "Caccia alle streghe"

Donald Trump è stato incriminato dai procuratori federali per aver portato via illegalmente dalla Casa Bianca documenti riservati. Gli sono stati contestati sette reati, tra cui le false dichiarazioni e la cospirazione per ostruire la giustizia, oltre all’aver trattenuto volontariamente documenti che andavano consegnati agli Archivi di Stato. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente si trova a dover affrontare un’incriminazione per reati federali A cura di Valentina Clemente

Violata sicurezza nazionale - Donald Trump “ha violato la sicurezza nazionale” degli Usa: così il procuratore speciale Jake Smith che ha confermato che l’ex presidente è incriminato per aver violato le norme sulla sicurezza nazionale e per aver preso parte a un tentativo per “ostacolare la giustizia”. “La violazione dei segreti militari da parte di Trump ha messo gli Stati Uniti in pericolo” ha detto Smith. “Le leggi di questo Paese sono la nostra salvezza e devono essere applicate”, ha aggiunto. “Le leggi valgono per tutti”, ha aggiunto

Documenti top secret - Donald Trump è accusato di aver fornito dettagli su un “piano di attacco” del Pentagono e aver condiviso mappe segrete sull’operazione militare. È quanto emerge dai documenti depositati dal procuratore speciale Jack Smith per l’incriminazione dell’ex presidente. “Trump ha mostrato e descritto un “piano di attacco” che ha detto era stato preparato per lui dal Dipartimento della Difesa. Trump ha detto alle persone che erano con lui a Bedminster, New Jersey, nel luglio del 2021, che il “piano era confidenziale e segreto”