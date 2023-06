Xi Jinping incontra Bill Gates a Pechino: "Americano amico della Cina"

Il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, è stato ricevuto oggi dal presidente cinese Xi Jinping. Un incontro atteso, nel corso del primo viaggio in Cina del miliardario statunitense dal 2019. La Cina ha "sempre riposto le sue speranze nel popolo americano", ha detto Xi Jinping ricevendo Gates. Parole di distensione in un momento di forte attrito nelle relazioni tra Usa e Cina. "Il fondamento delle relazioni Cina-Usa risiede nelle relazioni interpersonali", ha rimarcato Xi. "Speriamo che l'amicizia tra i due popoli continui".

Jinping a Gates: "Sei un nostro vecchio amico"

Il presidente cinese ha elogiato il co-fondatore di Microsoft:" Hai partecipato allo sviluppo della Cina e hai fatto molte cose. Sei un nostro vecchio amico", ha esordito il presidente cinese, citato dall'emittente televisiva statale China Central Television. "Credo che il fondamento delle relazioni sino-americane - ha poi aggiunto - risieda nelle persone e ripongo la mia speranza nel popolo americano". Parole che sembrano celare un accenno alla situazione politica e alle relazioni, oggi complicate da molti fattori di tensione, tra Cina e Stati Uniti. "Nell'attuale situazione mondiale, possiamo realizzare attività a beneficio dei due Paesi e dell'umanità nel suo insieme", ha poi aggiunto il presidente cinese. Gates, sempre citato dalla Cctv, si è detto "entusiasta" di essere in Cina, dove è tornato dopo una lunga assenza (dovuta alla pandemia di Covid e alle restrizioni messe in atto da Pechino). "Abbiamo avuto ottimi scambi in passato. Oggi abbiamo molti argomenti importanti da discutere", ha aggiunto. Gates è a Pechino in veste filantropica, come co-presidente della Bill and Melissa Gates Foundation.