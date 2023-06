Cubo di Rubik, nuovo record del mondo: 3 minuti e 13 secondi. VIDEO

Max Park, 21enne statunitense di origini coreane, ha finito il cubo di Rubik in 3,13 secondi stabilendo il nuovo record del mondo. Il campione, considerato il miglior giocatore del mondo, ha battuto il precedente tempo di 3,47 secondi, stabilito dal cinese Yusheng Du nel 2018, risolvendo il classico cubo di Rubik 3x3x3 in California all'evento Pride Long Beach 2023, competizione ufficiale della World Cube Association in cui gareggiano i migliori giocatori del mondo, tra fan e appassionati in lacrime.

La storia di Max Park

A Park è stata diagnosticata una forma di autismo quando aveva due anni. I suoi genitori hanno cercato dei modi per aiutarlo a sviluppare le sue capacità motorie e sociali scoprendo che giocare con il cubo di Rubik poteva aiutarlo. Tramite il gioco, usato come una sorta di terapia, e le competizioni legate alla risoluzione del cubo di Rubik, sono riusciti a insegnargli comportameti 'sociali' come per esempio stare in fila e aspettare il proprio turno. Guidato dal motto "non pensare, risolvi solo", Park è diventato il campione del mondo del Cubo di Rubik all'età di 15 anni. Da lì ha vinto molti altri titoli fino ad arrivare alla conquista del record del mondo nel cubo classico 3x3x3.