Giornata mondiale del gioco, importante per lo sviluppo dei bambini

GUIDA ACQUISTI

Giovedì 4 maggio si celebra lo Star Wars Day. Perché il 4 maggio? Perché May, 4 (in inglese) è un gioco di parole tra la famosa citazione 'May the Force be with you' ('Che la Forza sia con te') e 'May the fourth be with you' ('Il quattro maggio sia con te'). “May”; infatti, significa “maggio” ma anche “possa”. E “fourth” è molto simile a “Force”. Per festeggiare lo Star Wars Day, ecco una carrellata di set LEGO da regalare (o da regalarsi)