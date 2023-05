Giornata mondiale del gioco, il Castello di Peach vince il Kids Award

Ad aggiudicarsi la seconda edizione del "Gioco per Sempre Kids Award" - con circa 2mila voti – il prodotto firmato Jakks Pacific ascolta articolo Condividi

And the winner is…il Castello di Peach – la Principessa di Super Mario. In occasione della Giornata Mondiale del Gioco, ecco il vincitore della 2a edizione del Gioco per Sempre Kids Award, l’ambito premio istituito da Assogiocattoli parte integrante dell’omonima Campagna che ha lo scopo di diffondere la cultura del gioco e di celebrarne l’universalità. Anche quest’anno, i bambini italiani hanno eletto il loro giocattolo preferito. In appena 4 settimane, tra il 17 aprile e il 14 maggio, sono state oltre 7mila le preferenze raccolte da Assogiocattoli. Ad aggiudicarsi la 2a edizione del Gioco per Sempre Kids Award - con circa 2mila voti – è, appunto, il Castello di Peach - la Principessa di Super Mario - firmato Jakks Pacific. Secondo gradino del podio per Lego con l’Accademia di addestramento della Polizia, mentre il terzo posto va al Raccontastorie Orso Giò di Giocheria.

Prodotto e distribuito dall'americana Jakks Pacific, conferma il successo dell'idraulico baffuto di casa Nintendo: non solo una serie di videogiochi ormai iconica, ma anche uno dei 5 film d'animazione più visti di tutti i tempi. Un fenomeno intergenerazionale che sancisce la commistione tra reale e virtuale, tra gioco digitale e analogico: è il nuovo concetto di intrattenimento che dai Millennial arriva alla Generazione Alpha passando per la GenZ. "Siamo molto felici per questo riconoscimento, soprattutto perché ad assegnarlo sono stati i bambini" commenta Francesco Cafiero, Managing Director di Jakks Pacific Italy, "ed è il coronamento di un lungo lavoro che ha ci ha portato fino ad oggi, all'apertura della filiale italiana".

I piccoli giurati più fortunati hanno anche vinto il loro giocattolo preferito "È la dimostrazione concreta di quanto la voce del verbo giocare sia ormai universale e intergenerazionale" dichiara Maurizio Cutrino, Direttore Assogiocattoli – "perfettamente in linea anche con il vincitore dell'edizione 2022, l'intramontabile biliardino: una modalità di gioco in grado di intrattenere e far divertire proprio tutti, dai più grandi ai più piccoli, eliminando del tutto ogni gap generazionale". I piccoli giurati più fortunati, tra l'altro, hanno anche vinto il loro giocattolo preferito (cioè quello che hanno votato), grazie un istant win settimanale direttamente sul sito ufficiale Gioco per Sempre Kids Award, un ulteriore incentivo che ha coinvolto ancor di più le famiglie del Belpaese. Ed è così che Gioco per Sempre, la Campagna di Assogiocattoli che da ben 3 anni pone l'attenzione sull'importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale, continua il suo virtuoso percorso.