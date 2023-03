Troppi videogiochi, 11enne giapponese gioca 17 ore per punizione

Singolare metodo adottato dal genitore per far disintossicare il ragazzo e fargli passare a voglia di trascorrere così tanto tempo allo smartphone

Una punizione che ha sollevato dubbi e qualche polemica. Quello della dipendenza da videogiochi in Giappone è un problema molto sentito e più di una volta sono state adottate soluzioni drastiche. Tra queste la decisione di un padre di un ragazzo di 11 anni che è stato beccato mentre nel cuore della notte giocava di nascosto ai videogame. Arrabbiatissimo ed esasperato, per punirlo il genitore ha deciso di costringerlo a giocare ininterrottamente per 17 ore, in sostanza fino allo sfinimento. Un metodo adottato per farlo disintossicare e per fargli passare a voglia di trascorrere così tanto tempo allo smartphone.