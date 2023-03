Giappone, Youtuber eletto deputato espulso Parlamento per assenteismo

Tecnologia

YouTube, i video più visti in Italia nel 2022. LA CLASSIFICA

La piattaforma ha pubblicato le liste dei filmati più visualizzati, divisi in tre categorie: video non musicali, shorts e video musicali. Tanta l’ironia nelle prime due tipologie, ma non mancano la guerra in Ucraina, l’Halftime Show del Superbowl, la cucina e la costruzione di bunker e rifugi fuori dal comune. Fra i videoclip musicali spopolano le canzoni di Sanremo 2022 e le hit estive

Si avvicina la fine del 2022 ed è tempo di bilanci. Anche quest’anno YouTube ha pubblicato la classifica dei video più visti in Italia sulla piattaforma. Tre le categorie: video non musicali, shorts - ovvero brevi clip di massimo un minuto - e video musicali. In vetta alla lista dei filmati non musicali c’è Bello bello, la hit portata da Federico Martelli a Italia’s Got Talent. Tutte le canzoni di Martelli contengono la parola “bello”, questa in particolare parla dei datori di lavoro che si sentono superiori ai loro dipendenti, con un ritornello irresistibile

Al secondo posto dei video non musicali più visti c'è un contenuto di Fanpage.it che riguarda la guerra in Ucraina. Nel filmato un giovane soldato russo viene sfamato da un gruppo di donne ucraine, che poi gli danno un telefono per videochiamare la madre e lui scoppia in lacrime