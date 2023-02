YouTube, il Ceo Susan Wojcicki si dimette dopo nove anni

L'inizio della carriera con Google

Sebbene sia diventata una delle dirigenti donna più rispettate nel settore tech dominato dagli uomini, Wojcicki sarà anche ricordata come la prima padrona di casa di Google. Poco dopo che i co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin trasformarono il loro motore di ricerca in un'azienda nel 1998, Wojcicki affittò loro il garage della sua casa a Menlo Park, in California, per 1.700 dollari al mese. Page e Brin - entrambi 25enni all'epoca - continuarono a perfezionare il loro motore di ricerca nel garage di Wojcicki per cinque mesi prima di trasferire Google in un ufficio più formale e in seguito convinsero la loro ex padrona di casa ad andare a lavorare per la loro azienda. "Sarebbe stata una delle migliori decisioni della mia vita", ha scritto Wojcicki nell'annuncio della sua partenza.