Google: ecco come stiamo migliorando la ricerca e le mappe

Una ricerca più intuitiva e più naturale, una navigazione per le strade più semplice e meno stressante, una funzionalità di traduzione più fedele al contesto. È quanto propone Google con i cambiamenti appena annunciati alla sua ricerca e ai suoi sistemi di navigazione (Google Maps) e traduzione (Google Translate).

Arriva la ricerca multipla

L’intelligenza artificiale, spiegano da Google, ha aiutato sempre più nell’elaborazione del linguaggio rendendo i risultati negli anni sempre più utili. Nel tempo però con l’aumento delle tecnologie e degli investimenti Google ha migliorato le sue funzionalità di ricerca e oggi annuncia che questa adesso può comprendere le informazioni nelle forme più varie, dal linguaggio naturale alle immagini e ai video comprendendo meglio e sempre più il mondo reale. Prima novità è l'aggiornamento di Lens - il software di Google che permette la cercare sul web partendo da una foto scattata con lo smartphone. Grazie alla funzione Search Your Screen (inizialmente presente sui sistemi Android) sarà possibile cercare ciò che è visibile in una foto, in un video sul web, in un’app (come Instagram o Whatsapp, ad esempio) senza dover uscire dall’app specifica. Non solo: grazie alla ricerca multipla si potranno cercare informazioni partendo da un’immagine e da un testo insieme. Un tipo di ricerca che al momento è disponibile ovunque nel mondo sempre attraverso Google Lens.

“Con la ricerca multipla - ci spiega Lucia Terrenghi, UX Director di Google - possiamo partire anche da un’immagine e poi utilizzare il testo per rifinire la nostra domanda. Solo per fare un esempio: se vedo una pianta che mi piace ma non so come si chiama e voglio capire se posso tenermene cura nel mio appartamento posso utilizzare questa funzionalità per chiedere a Google se posso di fatto tenerla nella mia casa. Oppure se vedo un’amica che ha una giacca che mi piace ma la vorrei in rosso posso utilizzare la ricerca multipla per vedere se è disponibile in altri colori. Anche se molto spesso interagiamo con Google utilizzando il testo - continua Terrenghi - in realtà abbiamo investito per anni nel capire il valore semantico, quindi che cosa è rappresentato semanticamente in un’immagine o un video”. Tra le altre novità anche la possibilità di cercare “vicino a noi” (ad esempio se cerchiamo un abito e vogliamo comprarlo in un negozio della nostra città), funzionalità introdotta per il momento negli Stati Uniti che sarà disponibile a livello globale nei prossimi mesi.