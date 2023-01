ChatGPT, ecco come funziona l’intelligenza artificiale più evoluta

Chiedendo a ChatGPT cos’è ChatGPT, l’intelligenza artificiale ci risponde che si tratta “di un linguaggio addestrato su un vasto corpus di testo per generare altro testo in modo autonomo e rispondere alle domande degli utenti, utilizzando una tecnologia di apprendimento automatico chiamata Transformer che gli consente di capire il contesto del testo e generare risposte appropriate”. A ChatGPT si può chiedere praticamente di tutto: lo si può addestrare su un testo specifico per aumentare la sua precisione, gli si possono spiegare delle nozioni in modo tale da arricchire il suo database e può essere utilizzato per automatizzare molti compiti di scrittura e creare contenuti in modo rapido. Solo per fare alcuni esempi: gli si può chiedere - dato un testo anche molto lungo - di realizzare un riassunto in 10 righe, di comporre una tesina su Dante, di creare una filastrocca, di dare consigli su una strategia di marketing, di spiegare difficili complesse teorie filosofiche. Sviluppato nella Silicon Valley da un gruppo di ricerca finanziato da profili di primo piano, ChatGPT si presenta come una pagina vuota e un campo di testo in cui poter scrivere quello che si vuole. In una manciata di secondi il sistema prende in pasto la nostra domanda (funziona perfettamente anche in italiano) e offre una risposta. Risposta alla quale, poi, si può ribattere in una sorta di conversazione praticamente infinita. Per capire cos’è, come funziona e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un’intelligenza artificiale così evoluta distribuita gratuitamente abbiamo chiesto aiuto a due esperti del settore: Giorgia Fortuna, PhD in Mathematics all’MIT e partner di Machine Learning Reply (società che da tempo lavora sui temi dell’intelligenza artificiale e che sta studiando la creazione di umanoidi, umani digitali potenziati da una componente generativa), e ad Andrea Boscaro partner di The Vortex ed esperto in marketing digitale.

Un’intelligenza artificiale diversa dalle altre

“ChatGPT - ci spiega Fortuna - è l’ultimo di una serie di modelli che hanno iniziato a spopolare nell’ultimo anno ed è un modello generativo: significa che è in grado di generare testo a partire da una domanda, una parola, una stringa vuota. E riesce a farlo perché ha visto tutto ciò che è stato scritto in passato, scandaglia la rete, capisce in che modo le parole si susseguono. Quindi non necessariamente capisce il contesto, ma sa che determinate parole si susseguono in un determinato modo e, parola per parola, è in grado di generare delle frasi, come facciamo noi”. “ChatGPT - aggiunge Boscaro - è un insieme di tecnologie e funzionalità che consentono di avvalerci dell’abbondanza di informazioni prese in rete per poterle gestire in modo più efficiente. Si tratta di un’opportunità lanciata ai singoli utenti della rete, siano essi professionisti, studenti o ricercatori, che possono trarre giovamento accedendo più velocemente alle informazioni che sono disponibili in rete. Un’opportunità importantissima ma che deve essere affrontata tenendo conto delle criticità del sistema e delle criticità legate a come questo sistema può essere utilizzato da parte di altri utenti in rete”.

Come fa ChatGPT a dare risposte (quasi) sempre appropriate

Ma come fa ChatGPT a rispondere in maniera quasi sempre appropriata e come si fa ad addestrare un'intelligenza artificiale? Ci spiega ancora Giorgia Fortuna: “Durante la fase di addestramento all’intelligenza artificiale viene dato un feedback umano per far capire al modello quale è la risposta migliore a una domanda. Dunque il modello non è soltanto addestrato per dare una risposta, e quindi completare la sequenza di parole, ma è anche addestrato per capire, dato un set di risposte, qual è la migliore. E questo permette di gestire in maniera molto realistica il dialogo”. Durante le nostre (tante) ore di prove abbiamo sperimentato come ChatGPT abbia la capacità di ricordare ciò che un utente gli ha detto o chiesto, dia agli utenti la possibilità di correggere le risposte, è addestrato per declinare domande inappropriate e permette di fare in maniera più veloce e - almeno ci sembra - più intelligente quello che già facciamo in rete, come una traduzione o una ricerca. OpenAI, tra l’altro, mette in guardia sulle risposte “occasionalmente generate in maniera incorretta” e su quelle che potrebbero "occasionalmente produrre istruzioni dannose o contenuti pregiudizievoli". ChatGPT funziona bene con fatti di attualità avvenuti fino a fine 2021. Come evidenziato dall’articolo di Sky TG24 chiedendo all’intelligenza artificiale quali sono le analogie e le differenze tra l’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e quello ai palazzi del governo di Brasilia di qualche giorno fa ChatGPT ha affermato che “l’attacco ai palazzi del governo di Brasilia è stato condotto da manifestanti che erano insoddisfatti della politica di Bolsonaro" (ovviamente non è vero, i manifestanti erano anzi sostenitori dell’ex-presidente).