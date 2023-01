ChatGpt, temi scolastici, mail, articoli: così l'Ai impara a scrivere

Cosa succede se chiediamo a un chatbot di aiutarci a scrivere un testo per un esame? O la tesina per la maturità? E un'analisi politica? Il dibattito sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale si è (nuovamente) acceso con l'arrivo di ChatGpt. Lo abbiamo provato

“Today, I turned in the first plagiarist I’ve caught using A.I”. Inizia così il post su Facebook di Darren Hudson Hick, prof universitario Usa che ha raccontato in dettaglio come si è accorto che una sua studentessa aveva scritto un tema d’esame usando ChatGpt . Un passo indietro. Cos’è ChatGpt? E’ un chatbot avanzato - molto avanzato - che scrive testi su qualsiasi argomento. Gli puoi chiedere di scrivere un articolo sulla green economy, ma anche un racconto horror. Appuntatevi l’indirizzo, e fatevi avvisare quando saranno di nuovo disponibili nuovi account: al momento sono al completo.

Torniamo al prof. Il testo che stava correggendo era un tema su Hume e il paradosso del terrore. Questo era il compito assegnato ai suoi studenti. Hudson Hick ha spiegato che per chi di Hume conosce poco o niente il testo poteva essere accettabile, per tutti gli altri - a partire da lui - non aveva senso. O meglio, diceva cose giuste sul filosofo, conosceva il paradosso oggetto del compito ma poi non riusciva a legare i due temi. Usando un altro tool, prodotto tra l’altro dallo stesso team che ha rilasciato ChatGpt, ha analizzato il testo: Happily, lo strumento “svela intelligenza artificiale”, è in grado di definire se un testo è vero o falso. La studentessa si è beccata un 99,9% fake.



Ora, in molti settori dall’editoria al mondo dell’istruzione, c’è una domanda che alimenta che è tornata ad alimentare il dibattito sull’intelligenza artificiale: “Cosa succederà adesso che è arrivato ChatGpt?”

Il fact-checking del professor Hudson Hick ci introduce al filone scolastico-universitario. Copiare i compiti, o scopiazzare qui e là dalle enciclopedie, prima, da internet, poi, non è una grandissima novità. La lampadina si è accesa su Chat Gpt perché in poco più di un mese dal suo lancio, a novembre 2022, ha dimostrato di essere in grado di imparare e migliorare. La generazione di testi attraverso l’intelligenza artificiale avviene proprio per apprendimento. Il punto è questo: per chi ha un livello base di competenze sul tema scelto il testo “artificiale” va bene, per gli esperti scricchiola. Il NyTimes ha fatto un altro esperimento: ha chiesto al chatbot di scrivere dei temi come se l’autore fosse un bambino di quarta elementare. Il team di esperti chiamato a valutare i testi non sempre è riuscito a distinguerli quelli realmente prodotti da un alunno da quelli artificiali.

Demonizzare lo strumento senza applicare lo stesso metro di giudizio a chi lo utilizza non è un esercizio particolarmente utile. Anche perché la colonna degli utilizzi positivi è viva e si alimenta. Il Washington Post ci racconta come ChatGpt sia utile alle persone che soffrono di dislessia. Lo utilizzano per scrivere le email di lavoro, magari non sono perfette ma sono un salva-tempo eccezionale.

E nel mondo dell’informazione? Il concetto di salva-tempo si può applicare anche in questo settore: produrre articoli che non necessitano di un contributo creativo e riconducibili a modelli standard - testi di fatto sempre uguali - potrebbe lasciare liberi i giornalisti di dedicarsi a inchieste, reportage, interviste. Non è certo una novità, l’intelligenza artificiale applicata al giornalismo. Nel 2020 la BBC attraverso un chatbot rispondeva alle domande degli utenti sul covid: attingeva agli articoli prodotti dalla redazione. Il Sole 24 Ore ha pubblicato due podcast automatici su le borse e sulla pandemia, così come - tornando indietro di anni - si torna ai tabellini delle partite prodotti automaticamente, agli articoli sulla borsa, alle previsioni del tempo, ai risultati elettorali.

Perché ChatGpt colpisce così tanto e riaccende il dibattito? Perché non si tratta più solo di fornire allo strumento dei testi di base che vengono poi declinati, modificati e aggiornati in base per esempio ai dati (è così per tutti gli esempi visti sopra, dallo sport alle elezioni). Qui l’intelligenza (artificiale) si è evoluta e oggi è possibile chiedere al chatbot di scrivere un’analisi sul governo Meloni, di aiutarci a raccontare cosa ha rappresentato per il mondo del calcio Gianluca Vialli o di ricostruire analogie e differenze tra l’assalto a Capitol Hill e l’assalto ai palazzi delle istituzioni in Brasile. La differenza? Comunque c’è e si vede.

Lo spazio che ci lascia questo tipo di strumento è indagare il “non noto”, andare a cercare quello spazio che non è ancora disseminato altrove.