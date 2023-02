Intelligenza Artificiale, le novità di Google sulle ricerche visive

Il colosso informatico americano ha deciso di implementare gli investimenti sugli strumenti già a disposizione degli utenti di tutto il mondo, per arrivare a rendere "più visivo, naturale e intuitivo il modo in cui esploriamo le informazioni intorno a noi", come ha dichiarato l'azienda nella nota ufficiale. Cresce così l'attività di ricerca e potenziamento di Google sul tema dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito delle ricerche visive. L'obiettivo a lungo termine della Big Tech per quanto riguarda i propri prodotti è quello di "essere il più possibile utili alle persone, in qualsiasi momento" e l'Intelligenza Artificiale deve essere un alleato nel raggiungimento di questo scopo.

"Se puoi vederlo, puoi cercarlo"

approfondimento

La strategia di Google in merito alla questione della ricerca visiva è quella di rendere sempre più immediata l'interazione tra l'utente e l'immagine oggetto d'esame. Per metterla in atto il colosso americano ha deciso di sfruttare l'IA per migliorare gli strumenti già a disposizione dei propri utenti, seguendo il motto "se puoi vederlo, puoi cercarlo".

Primo fra tutti in questo senso è Lens, la tecnologia di riconoscimento delle immagini sviluppata nel 2017 e utilizzata oltre 10 miliardi di volte ogni mese in tutto il mondo. Ad oggi è possibile sfruttarla per cercare dalla fotocamera del telefono o dalle foto, partendo direttamente dalla barra di ricerca, ma Google ha annunciato un aggiornamento volto a implementare ulteriormente le potenzialità dello strumento.

La nuova funzione si chiama "Search your screen" e verrà introdotta nei prossimi mesi su Android in tutto il mondo. Con essa sarà possibile cercare ciò che si vede in una foto o in un video sul web e nelle app preferite, come quelle di messaggistica e video, senza dover uscire dall'app o dall'esperienza specifica. Per farlo basterà tenere premuto per qualche istante il tasto home del proprio dispositivo (quello che attiva l'Assistente Google) e cliccare sull'icona "search screen". Lens identificherà in pochi secondi l'immagine in esame e darà tutte le informazioni su di essa.