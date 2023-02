Microsoft sfida Google, arriva il nuovo Bing con OpenAI

Microsoft annuncia l'introduzione della tecnologia di OpenAI sul suo motore di ricerca Bing e sul browser Edge. La corsa all'intelligenza artificiale accelera con i Big che si sfidano per conquistare il mercato emergente e imporsi sulle rivali. "L'intelligenza artificiale cambierà ogni categoria di software, a partire dalla maggiore, la ricerca. Oggi lanciamo Bing e Edge potenziati" con l'IA per aiutare in ricerche migliori online, afferma l'amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella nel corso dell'evento organizzato nella sede di Redmond, e annunciato quasi in contemporanea con l'introduzione di Bard da parte di Google. Il web "è nato sui personal computer", si è "evoluto con il mobile e il cloud", e ora l'intelligenza artificiale "trasformerà completamente il web", a partire dalla ricerca online, ha assicurato Nadella durante una conferenza stampa. Microsoft ha investito 1 miliardo di dollari in OpenAI nel 2019 e ha appena concluso un nuovo accordo multimiliardario con la startup californiana fondata nel 2015.

Obiettivi e potenzialità

OpenAI in Microsoft ha investito miliardi, è divenuto un nome conosciuto per milioni di persone grazie al successo di ChatGPT che, da quando è stata introdotta a novembre, ha registrato un boom di utenti - diversi milioni solo in pochi giorni - e aperto un acceso dibattitto sulle potenzialità e sull'applicazione dell'intelligenza artificiale, costringendo fra l'altro scuole e università a iniziare a ripensare i propri modelli di insegnamento. ChatGPT è infatti in grado di creare testi come un essere umano, usando una prosa chiara e definita e una punteggiatura appropriata. Per Microsoft, quindi, una enorme possibilità per cercare di guadagnare terreno di fronte alle rivali agguerrite, che comunque non vogliono restare indietro. Mentre Baidu lavora alla sua ChatGPT cinese, Google ha lanciato Bard, che sarà inizialmente disponibile per test a collaudatori fidati per poi essere successivamente presentata al grande pubblico.