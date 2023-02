Chat AI, Google testa Apprentice Bard da contrapporre a ChatGPT

La società californiana sta infatti lavorando ad una chat di intelligenza artificiale che possa fare concorrenza al bot lanciato dalla startup OpenAI, sostenuta dai concorrenti di Microsoft . Sta infatti testando, per ora soltanto attraverso i dipendenti, Apprentice Bard, chatbot a cui si possono rivolgere domande complesse ricevendo in cambio risposte estremamente dettagliate.

Di fronte alla rivoluzione rappresentata dal lancio nello scorso autunno di ChatGPT , intelligenza artificiale in grado di dare risposte soprendentemente umane, Google non rimane a guardare.

Progetto ambizioso

Apprentice Bard non ha però solo l'intenzione di porsi come concorrente credibile del bot di OpenAI, ma di superarlo con funzionalità ancora più futuristiche.

Come rivelato da CNBC, tra gli aspetti su cui i dipendenti di Google stanno lavorando più intensamente, con risultati incoraggianti, c'è ad esempio quello di far sì che il chatbot dia le sue risposte anche sulla base degli avvenimenti più recenti, funzionalità che ChatGPT non è ancora in grado di sfruttare.

Il team di Google starebbe anche pensando di inserire il chatbot direttamente nella pagina di ricerca, con una sezione apposita in grigio pallido che darebbe risposte più "umane" ai quesiti posti dagli utenti.

Non è chiaro entro quando queste versioni beta dei chatbot di Google potranno effettivamente vedere la luce in tutti i dispositivi, ma il capo del settore intelligenza artificiale della società californiana Jeff Dean ha dichiarato che Google potrebbe lanciare prodotti simili a ChatGPT già entro il 2023.