ChatGPT, Microsoft investirà 10 miliardi in OpenAI

Possibile accelerazione nel campo dell'intelligenza artificiale: Microsoft è pronta a investire 10 miliardi in ChatGPT, un chatbot. Si tratta di un software che risponde alle domande come un motore di ricerca e in più conversa con le persone, evolvendosi grazie alle interazioni con gli utenti. E producendo testi suoi

Per molti è ancora poco più di un gioco, per altri un passo nel futuro, per altri ancora un pericolo. E per alcuni potrebbe essere presto un business. Parliamo di ChatGPT, il miglior chatbot sul mercato. Che cos'è un chatbot? È un programma che conversa e interagisce con gli utenti, imparando e quindi evolvendosi grazie a queste conversazioni - per ora sostenute per testi e immagini, non ancora a voce.

OpenAI, l'intelligenza artificiale per tutti approfondimento ChatGpt, temi scolastici, mail, articoli: così l'Ai impara a scrivere La novità di inizio anno è che il gigante dell'hi-tech Microsoft starebbe per investire (indiscrezioni di Bloomberg) 10 miliardi di dollari in OpenAI, società nata nel 2015 come associazione no-profit (su impulso tra gli altri di Elon Musk) con l’obiettivo dichiarato proprio di sviluppare una intelligenza artificiale open, aperta a tutti. OpenAI sviluppa (e da poco ha messo a disposizione una prima versione per test pubblici gratuiti) una chatbot basata sull’AI, ChatGPT. Ha la capacità di ricordare ciò che un utente gli ha già detto o chiesto. Pure gli errori, sì: perciò fornisce risposte talvolta inesatte, e perciò va ancora tanto migliorato.

La battaglia con Google e gli sviluppi futuri approfondimento Chat GPT, un’intelligenza artificiale troppo intelligente? IL PODCAST Ecco perché Microsoft ci metterà tanti soldi: vuole farne un partner perfetto per Bing, il suo motore di ricerca schiacciato, come tutti gli altri, dallo strapotere di Google. Immaginatelo: non vi fornisce solo una serie di link già esistenti, ma elabora una sua risposta prendendo dati dalla rete, ed è in grado di portare avanti una conversazione rispondendo alle domande successive. Un software che pensa, insomma, e che come un essere umano impara dall'interazione con gli altri. Con impatti non ancora del tutto immaginabili sulla nostra società.