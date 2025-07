Bonus agricoltori 2025, come e quando chiedere fino a 2.500 euro

L’Agenzia delle Entrate spiega che, nel caso in cui il sistema telematico abbia scartato una comunicazione inviata tra il 20 e il 24 settembre, la richiesta risulterà comunque valida se ritrasmessa entro e non oltre il 29 settembre. Non sarà però così in tutti i casi. Se ad esempio il servizio digitale ha scartato il file nella sua interezza – può succedere per un codice di autenticazione non riconosciuto, un codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file o un file non elaborabile - non sarà possibile ripresentare la comunicazione oltre la giornata del 24 settembre.