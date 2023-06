Ancora tensioni tra Serbia e Kosovo. Vucic: "Kurti vuole la guerra"

L'atmosfera tra i due Paesi è sempre più tesa: Pristina ha arrestato un cittadino di etnia serba ritenuto responsabile degli scontri dello scorso maggio, Belgrado ha catturato tre agenti kosovari accusandoli di essersi addentrati, armati, nel suo territorio. Accuse che il Kosovo nega. L'Ue guarda con preoccupazione all'escalation ascolta articolo Condividi

Non accenna a diminuire la tensione al confine tra Serbia e Kosovo. Ieri, 14 giugno, le forze di sicurezza di Belgrado hanno arrestato, a ridosso della frontiera tra i due Paesi, tre agenti della polizia speciale kosovara, accusati di essersi addentrati sul territorio della Serbia, in violazione degli accordi internazionali. Definendo i tre arrestati "terroristi", Belgrado ha chiesto l'apertura di una inchiesta internazionale e ha smentito la versione delle autorità di Pristina, secondo cui i tre sarebbero stati rapiti. "Spiegatemi cosa cercavano con armi automatiche, mappe, dispositivi Gps e altre apparecchiature di osservazione", ha detto Petar Petkovic, capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo. Da Belgrado, il presidente Aleksandar Vucic ha quindi accusato il premier kosovaro Albin Kurti di non fare nulla per calmare la situazione tra i due Paesi ma anzi di puntare a esasperare sempre più gli eventi e di volere una guerra ad ogni costo. "Temo che abbiamo varcato il Rubicone e che sarà molto difficile il ritorno alla normalità", ha detto Vucic.

L'arresto degli agenti kosovari Pristina ha chiesto l'immediato rilascio dei suoi tre poliziotti kosovari, continuando a sostenere come l'arresto sarebbe avvenuto in territorio del Kosovo, a 300 metri dal confine con la Serbia. Secondo i serbi, gli agenti si trovavano invece almeno a 1,8 chilometri di distanza dal territorio kosovaro e quindi già ben addentrati in quello serbo. Kurti ha parlato di una mossa di "vendetta" da parte dei serbi per l'arresto, avvenuto sempre ieri, a Kosovska Mitrovica, di Milun Milenkovic, trainer di kickboxing serbo ritenuto tra i responsabili degli scontri del 29 maggio a Zvecan. Vucic: "Kosovo vuole espellere popolazione serba" Vucic ha quindi accusato Kurti di cercare attenzioni, cercando di scrivere "una biografia di guerra" e di puntare a "espellere per sempre la popolazione serba dal nord del Kosovo". Nel 2023, ha sottolineato, ci sono già stati 600 casi di spari contro la popolazione serba che vive in Kosovo e nessuno sparo contro la popolazione albanese. E ha ricordato ancora una volta come la nuova escalation di tensioni sia scoppiata "quando qualcuno decide di andare a elezioni illegittime", riferendosi al voto locale del 23 aprile scorso nel nord del Kosovo, boicottato dai serbi e che ha visto l'elezione di nuovi sindaci di etnia albanese per i quattro maggiori Comuni del nord a maggioranza serba. E sulla presunta decisione del governo di Pristina di vietare l'ingresso in Kosovo di merci e prodotti serbi, Vucic ha detto che non sarà consentito che i serbi del Kosovo restino senza cibo e senza medicine. "Aspettano che la Serbia faccia un errore per giustificare l'imposizione di sanzioni alle due parti, ma noi non siamo responsabili di nulla". "La Serbia sarà sempre con i serbi del Kosovo", ha sottolineato.

L'Ue pronta a intervenire L'Unione europea guarda con attenzione a quanto sta succedendo e si dice pronta a prendere nuove misure. Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, ha sottolineato come il premier kosovaro non abbia risposto concretamente ai "ripetuti appelli" di Bruxelles e Washington per "intraprendere passi decisivi e ridurre le tensioni" nel nord. Tuttavia, ha specificato, nei piani europei non si guarda a sanzioni "intese come misure restrittive", ma piuttosto a provvedimenti "con effetto immediato", di natura temporanea e reversibile "a seconda degli sviluppi sul terreno e dei passi credibili e decisivi intrapresi da Kurti per ridurre le tensioni". Sul tavolo ci sarebbero ad esempio "la sospensione di visite e contatti di alto livello" e il congelamento del sostegno economico al Kosovo. Ma Bruxelles guarda anche alla Serbia, continuando a monitorare "da vicino gli adempimenti alle nostre richieste legate alle ultime tensioni" e negando le accuse di parzialità dell'Ue nella disputa tra i due Paesi. "L'Ue è un mediatore onesto" ha detto sempre Stano, ed è pronta a "prendere delle misure" nel caso in cui Belgrado non dovesse ottemperare alle "richieste di ridurre le tensioni".