Kosovo, rimpatriati i militari di Kfor rimasti feriti negli scontri

Kosovo, cosa sta succedendo tra la minoranza serba e le truppe Nato

Circa 30 militari della Kfor sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti serbi che si sono verificati oggi nel Comune di Zvecan. È una delle quattro municipalità in cui, a fine aprile, sono stati eletti sindaci di etnia albanese. Questo - anche per la bassissima affluenza, a circa il 3% - ha fatto scoppiare di nuovo le tensioni non solo sul territorio ma anche nei palazzi di Belgrado e Pristina

Le tensioni in Kosovo sono sfociate ancora una volta in violenza. Feriti anche alcuni militari della Kfor, la forza Nato incaricata di mantenere la pace in un territorio che da sempre è una polveriera di conflitti mai sopiti tra la comunità serba e quella albanese. Il 29 maggio negli scontri sono rimasti coinvolti anche 11 militari italiani, appartenenti al Nono Reggimento Alpini L’Aquila

L’escalation in corso ha preso sempre più forza a partire dall’ultima tornata di elezioni amministrative. La popolazione serba contesta infatti l'elezione di alcuni nuovi sindaci di etnia albanese, come emerso dal voto locale del 23 aprile scorso. La legittimità delle elezioni non convince ovviamente nemmento Belgrado, anche per via dell'affluenza alle urne estremamente bassa: poco più del 3%