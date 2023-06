Usa, Trump: "La mia incriminazione è un malvagio abuso di potere"

Dopo le 37 accuse federali a suo carico, l'ex presidente ha deciso di rivolgersi a una folla di suoi sostenitori nel golf club di Bedminster, in New Jersey: "Non mi sento al di sopra della legge, sono l'unico che la rispetta", ha dichiarato accusando Biden di avere "centinaia di documenti classificati. Eppure niente è successo al corrotto Joe" ascolta articolo Condividi

"Abbiamo assistito al più malvagio e atroce abuso di potere". Queste le parole di Donald Trump dopo le 37 accuse federali a suo carico. E, a poche ore dalla comparizione in tribunale a Miami, dove si è dichiarato non colpevole, ha deciso di rivolgersi a una folla di suoi sostenitori nel golf club di Bedminster, in New Jersey. "Non mi sento al di sopra della legge, sono l'unico che la rispetta", ha dichiarato l'ex presidente americano accusando Biden di avere "centinaia di documenti classificati". "Eppure niente è successo al corrotto Joe", ha incalzato.

"Quello che hanno fatto alla mia famiglia è terribile"

"Quello che i delinquenti come Jack Smith hanno fatto alla mia famiglia è terribile", ha poi attaccato parlando del procuratore speciale che ha condotto l'indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago. "Quello che hanno subito Eric e Ivanka è devastante, ma loro sono persone straordinarie", ha aggiunto l'ex presidente citando due dei suoi figli. Quindi un accenno al suo 77esimo compleanno, oggi 14 giugno. "È un meraviglioso compleanno questo: lo faremo diventare il più bello di tutti". "Rischio 400 anni di carcere" Intanto, in una la lettera che Trump ha inviato per email ai suoi sostenitori attraverso la campagna presidenziale, si legge che "informazioni riportano che potrei ricevere una condanna massima di 400 anni di prigione nonostante sia un uomo totalmente e completamente innocente". Ad aprile, con l'incriminazione decisa dalla corte distrettuale di Manhattan, la campagna del tycoon aveva raccolto più di quattro milioni di dollari nelle 24 ore successive alla notizia. "Onestamente - continua la lettera di Trump - non posso credere di trovarmi a scriverti queste parole. Suona come se Stalin o Mao volessero eliminare i loro oppositori". "Invece - continua - succede qui in America. Il comunismo alla fine è arrivato sulle nostre sponde". Il messaggio si chiude con un meme di Trump che stringe in aria il pugno e poi le offerte da scegliere, con cifre che vanno da 24 a 250 dollari e a piacere. approfondimento Miami, Trump si dichiara “non colpevole” in udienza carte top secret

Il futuro politico del tycoon Il futuro politico di Trump resta però incerto. Passerà alla storia come il primo ex presidente americano ad affrontare accuse federali come lo spionaggio e l'ostruzione alla giustizia. Tuttavia, non c'è una legge negli Stati Uniti che gli impedisca di candidarsi alla Casa Bianca e quindi tutti gli scenari sono ancora aperti. A questo punto, se dovesse vincere le primarie del partito repubblicano, come indicano i sondaggi, e poi le elezioni, potrebbe diventare il primo presidente Usa arrestato mentre è in carica, oppure il primo a concedersi la grazia. Ma in caso Trump dovesse davvero tornare alla Casa Bianca, ha già fatto una promessa: nominerà un procuratore speciale per indagare su Biden. “Nominerò un vero procuratore speciale per perseguire il presidente più corrotto della storia americana, Joe Biden, e l'intera famiglia criminale di Biden", ha detto. approfondimento Usa, Trump: "Corro per le elezioni 2024 anche se mi condannano"