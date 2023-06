Usa, Trump: "Corro per le elezioni 2024 anche se mi condannano"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha nessuna intenzione di mollare la corsa alle presidenziali del 2024, neanche in caso di condanna. "Non mollerò mai", ha dichiarato il tycoon in un'intervista a Politico a bordo del suo aereo. "Non ho fatto nulla di male", ha ribadito. "Non sono mai stato incriminato in vita mia. Adesso due volte in due mesi, è un atto politico", ha aggiunto Trump.