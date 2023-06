3/10 ©Ansa

Il capo della Casa Bianca ha parlato della situazione insieme al primo ministro canadese Justin Trudeau, a cui ha detto di aver offerto “ogni ulteriore aiuto di cui il Canada ha bisogno per accelerare gli sforzi in modo da domare gli incendi, in particolare quelli in Quebec, dove gli incendi hanno avuto il maggiore impatto sulle comunità americane". Sono circa 400 gli incendi divampati in Canada. In foto: New York

Incendi in Canada, allerta qualità dell'aria per 100 milioni di americani