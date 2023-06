Incendi Canada, allerta qualità dell'aria per 100 milioni di americani

A seguito degli incendi che stanno sconvolgendo il Canada in queste settimane, risultano essere 100 milioni gli americani nella morsa del fumo e della cenere, alle prese con allerte di vario tipo sulla qualità dell'aria, peggiorata molto nelle ultime ore. Gli stati interessati sono principalmente quelli del nord est degli Stati Uniti .

La situazione

Un cielo arancione, invaso da cenere e fumo proveniente dal nord, dal Canada alle prese con il Donnie Creek Fire, un incendio che da settimane sta devastando la British Columbia, il Quebec, l'Ontario e l'Alberta, con effetti anche sull'aria respirata negli Stati Uniti. L'invito delle autorità è quello di di uscire di casa il meno possibile, utilizzando i respiratori, con l'EPA (agenzia protezione per l'ambiente), che ha emesso allerte in molti stati del nord est, tra i quali New England, Illinois, Wisconsin, Connecticut e Minnesota.